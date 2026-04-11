Американские конгрессмены отправили главе ЕК письмо по поводу выборов в Венгрии
19:51 11.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские конгрессмены-республиканцы в письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выразили серьезную обеспокоенность по поводу прямого вмешательства институтов Евросоюза во внутренние дела Венгрии накануне парламентских выборов 12 апреля. Копию послания, направленного в Брюссель из Вашингтона за подписью членов Палаты представителей Конгресса США Кристофера Смита (от штата Нью-Джерси) и Энди Харриса (от штата Мэриленд), опубликовал политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
Американские законодатели отметили, что обращаются к фон дер Ляйен «с глубокой обеспокоенностью» по поводу действий Еврокомиссии в связи с венгерскими выборами. По их мнению, эти действия «вышли далеко за пределы обычного выражения политических взглядов на развитие ситуации в государстве — члене сообщества». «Взятые вместе, эти действия представляют собой образец прямого и опосредованного вмешательства во внутреннюю политическую жизнь Венгрии, в средства массовой информации и гражданское общество в период активной подготовки к выборам», — написали Смит и Харрис.
Они считают, что такими действиями «Европейский союз рискует подорвать уверенность в его институциональном нейтралитете и уважении к суверенным демократическим процессам своих государств — членов».
