Иранское ТВ сообщает, что США на переговорах в Пакистане выдвигают чрезмерные требования
21:05 11.04.2026 Источник: Интерфакс, ТАСС
Иранская сторона считает, что США пока что продолжают выдвигать на переговорах в Исламабаде чрезмерные требования, сообщает в субботу IRIB. "США продолжают придерживаться непомерных требований", - говорится в сообщении. Телекомпания информирует, что два раунда переговоров между делегациями завершились, еще один запланирован на вечер субботы, - пишет Интерфакс.
Переговоры в формате США — Иран — Пакистан возобновились в Исламабаде. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Телеканал отмечает, что контакты продолжились в формате лицом к лицу, - сообщает ТАСС.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать