Иранское ТВ сообщает, что США на переговорах в Пакистане выдвигают чрезмерные требования

Иранская сторона считает, что США пока что продолжают выдвигать на переговорах в Исламабаде чрезмерные требования, сообщает в субботу IRIB. "США продолжают придерживаться непомерных требований", - говорится в сообщении. Телекомпания информирует, что два раунда переговоров между делегациями завершились, еще один запланирован на вечер субботы, - пишет Интерфакс.

Переговоры в формате США — Иран — Пакистан возобновились в Исламабаде. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Телеканал отмечает, что контакты продолжились в формате лицом к лицу, - сообщает ТАСС.