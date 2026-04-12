Почти две тысячи случаев нарушение режима перемирия уже зафиксировано со стороны ВСУ – МО РФ

10:20 12.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

1971 нарушение режима перемирия зафиксировано со стороны ВСУ с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего в период с 16:00 мск 11 апреля до 08:00 12 апреля зафиксировано 1 971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», — сказали там.

Российские военные в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина с 16:00 мск 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня в зоне СВО и оставались на ранее занятых позициях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В соответствии с приказом верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 [мск] 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в сообщении.

