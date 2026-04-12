НОВОСТИ

Песков: СВО по истечению срока перемирия будет продолжаться...

13:05 12.04.2026 Источник: Интерфакс

По истечению срока перемирия специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский не сможет набраться смелости для заключения мира с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он подчеркнул: "До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечению срока перемирия будет продолжаться".

