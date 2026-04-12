Песков: СВО по истечению срока перемирия будет продолжаться...
13:05 12.04.2026 Источник: Интерфакс
По истечению срока перемирия специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский не сможет набраться смелости для заключения мира с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он подчеркнул: "До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечению срока перемирия будет продолжаться".
НОВОСТИ
- 13:45 12.04.2026
- Посланники Трампа Уиткофф и Кушнер по-прежнему находятся в Пакистане - Al Arabiya
- 10:20 12.04.2026
- Почти две тысячи случаев нарушение режима перемирия уже зафиксировано со стороны ВСУ – МО РФ
- 09:30 12.04.2026
- Переговоры делегаций США и Ирана завершились без заключения соглашения
- 09:00 12.04.2026
- Почти все фильмы в РФ, если отбросить господдержку, оказываются в «минусе» - президент Гильдии продюсеров
- 21:05 11.04.2026
- Иранское ТВ сообщает, что США на переговорах в Пакистане выдвигают чрезмерные требования
- 19:51 11.04.2026
- Американские конгрессмены отправили главе ЕК письмо по поводу выборов в Венгрии
- 16:07 11.04.2026
- СМИ сообщили о начале переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде
- 15:22 11.04.2026
- Рост цен на топливо привел к росту воровства бензина и дизтоплива в Великобритании - СМИ
- 13:50 11.04.2026
- Россия и Украина провели обмен пленными
- 12:50 11.04.2026
- Зеленский: Украина будет соблюдать режим тишины...
