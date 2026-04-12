НОВОСТИ

Никто из делегации США не остался в Исламабаде, все покинули Пакистан - СМИ

15:19 12.04.2026 Источник: Интерфакс

Делегация США в полном составе по завершении переговоров с Ираном покинула Пакистан, сообщает в воскресенье CBS со ссылкой на источники.

"Официальные лица сказали CBS News, что после переговоров никто из американской делегации не остался в Пакистане; и зять президента США Джаред Кушнер, и спецпосланник президента Стив Уиткофф, и техническая команда покинули Исламабад", - информирует телеканал.

Ранее в региональных СМИ появлялась информация, что Уиткофф и Кушнер остаются в Исламабаде.

Тем временем, по данным CBS, самолет с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии для дозаправки.

15:07 12.04.2026
Президент Казахстана Токаев поздравил жителей республики с православной Пасхой
13:45 12.04.2026
Посланники Трампа Уиткофф и Кушнер по-прежнему находятся в Пакистане - Al Arabiya
13:05 12.04.2026
Песков: СВО по истечению срока перемирия будет продолжаться...
10:20 12.04.2026
Почти две тысячи случаев нарушение режима перемирия уже зафиксировано со стороны ВСУ – МО РФ
09:30 12.04.2026
Переговоры делегаций США и Ирана завершились без заключения соглашения
09:00 12.04.2026
Почти все фильмы в РФ, если отбросить господдержку, оказываются в «минусе» - президент Гильдии продюсеров
21:05 11.04.2026
Иранское ТВ сообщает, что США на переговорах в Пакистане выдвигают чрезмерные требования
19:51 11.04.2026
Американские конгрессмены отправили главе ЕК письмо по поводу выборов в Венгрии
16:07 11.04.2026
СМИ сообщили о начале переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде
15:22 11.04.2026
Рост цен на топливо привел к росту воровства бензина и дизтоплива в Великобритании - СМИ
