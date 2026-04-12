Никто из делегации США не остался в Исламабаде, все покинули Пакистан - СМИ
15:19 12.04.2026 Источник: Интерфакс
Делегация США в полном составе по завершении переговоров с Ираном покинула Пакистан, сообщает в воскресенье CBS со ссылкой на источники.
"Официальные лица сказали CBS News, что после переговоров никто из американской делегации не остался в Пакистане; и зять президента США Джаред Кушнер, и спецпосланник президента Стив Уиткофф, и техническая команда покинули Исламабад", - информирует телеканал.
Ранее в региональных СМИ появлялась информация, что Уиткофф и Кушнер остаются в Исламабаде.
Тем временем, по данным CBS, самолет с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии для дозаправки.
