В Совбезе РФ отметили, что у Ирана еще есть значительное количество оружия
20:50 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран на сегодняшний день все еще обладает значительным запасом оружия. Об этом говорится в комментарии аппарата Совета Безопасности России в связи с ситуацией на Ближнем Востоке в условиях двухнедельного перемирия между США и Ираном.
Там обратили внимание, что вопреки ожиданиям Вашингтона и Тель-Авива «разные социально-политические группы в Иране сплотились вокруг центральной власти, а наиболее радикальные оппозиционные силы ушли в глубокое подполье». «Иран все еще обладает значительным количеством оружия», — подчеркнули в Совбезе РФ.
«В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», — говорится в комментарии аппарата СБ РФ.
