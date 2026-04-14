НОВОСТИ

В Совбезе РФ отметили, что у Ирана еще есть значительное количество оружия

20:50 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран на сегодняшний день все еще обладает значительным запасом оружия. Об этом говорится в комментарии аппарата Совета Безопасности России в связи с ситуацией на Ближнем Востоке в условиях двухнедельного перемирия между США и Ираном.

Там обратили внимание, что вопреки ожиданиям Вашингтона и Тель-Авива «разные социально-политические группы в Иране сплотились вокруг центральной власти, а наиболее радикальные оппозиционные силы ушли в глубокое подполье». «Иран все еще обладает значительным количеством оружия», — подчеркнули в Совбезе РФ.

«В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», — говорится в комментарии аппарата СБ РФ.

