Над регионами России за ночь сбито 85 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 14 апреля до 07:00 мск 15 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в военном ведомстве.