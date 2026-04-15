РФ и КНР должны укреплять взаимодействие для защиты глобального Юга — Си Цзиньпин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай должны выстраивать более тесное стратегическое взаимодействие для защиты законных интересов двух стран и поддержания единства государств глобального Юга. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Перед лицом невиданных за столетие перемен Китай и Россия должны путем еще более тесного и сильного стратегического взаимодействия твердо отстаивать законные интересы двух стран, защищать единство государств глобального Юга», — приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.