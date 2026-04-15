Мировая экономика может уйти в рецессию, если война с Ираном будет идти и летом — МВФ
09:20 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировая экономика сильно замедлится и может уйти в рецессию, если американо-израильская военная операция против Ирана будет идти и летом. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Иными словами, если мы увидим, что в течение лета еще будут продолжаться перебои в поставках [через Ормузский пролив], то мы замедлимся намного более значительным образом. И, конечно, есть наихудший сценарий, обсуждения которого, я надеюсь, нам удастся избежать. <…> И затем мы рискуем тем, что мировая экономика настолько сильно уйдет вниз в плане роста, что некоторые страны окажутся в состоянии рецессии», — сказала глава МВФ.
По ее признанию, речь идет о крупном потрясении для глобальной экономики. «Мировая экономика не получает 20% нефти и газа», — напомнила она, имея в виду перебои с судоходством в зоне Персидского залива. «Это глобальное [явление], все ощущают последствия», — подчеркнула Георгиева, выступая на форуме в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
