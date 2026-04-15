Трамп заявил, что НАТО не помогла США и не станет делать этого в будущем
09:32 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу не оказали США помощи и не станут этого делать в дальнейшем.
«НАТО не было с нами и не будет с нами в будущем», — написал он в социальной сети Truth Social.
