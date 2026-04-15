0
0
160
НОВОСТИ

США перехватили восемь танкеров, пытавшихся пройти через блокаду, утверждает WSJ

10:05 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВМС США с начала морской блокады Ирана перехватили восемь нефтяных танкеров, которые пытались зайти в порты исламской республики или покинули их. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванное должностное лицо в американской администрации.

По данным газеты, американские военные связывались с коммерческими судами по радиосвязи и давали указание сменить курс. Все танкеры, пишет издание, подчинились требованиям военных.

По сведениям издания, в морской блокаде Ирана задействованы 15 военный кораблей и несколько тысяч военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку