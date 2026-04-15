Венгрия пока не может отказаться от российской нефти — Мадьяр
10:32 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение, и Будапешт надеется, что Украина возобновит его работу, как и обещала, в конце апреля. Об этом заявил Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей 12 апреля на парламентских выборах.
«Это очень важно, и Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказаться. Если бы она захотела сейчас это сделать, то с географической точки зрения это было бы совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», — сказал он о поставках по нефтепроводу «Дружба», выступая в эфире радиостанции Kossuth.
Отвечая на вопрос, успел ли он поговорить об этом с Владимиром Зеленским, Мадьяр сообщил, что пока этого не делал. «Я еще не стал премьер-министром. У премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право поговорить с ним», — сказал лидер «Тисы». Ожидается, что он будет избран главой правительства Венгрии на первом заседании парламента нового созыва в начале мая.
НОВОСТИ
- 11:05 15.04.2026
- Ирану придется сократить добычу нефти через 16 дней, если США не снимут блокаду — FT
- 11:00 15.04.2026
- Почти 80% немцев недовольны работой правительства ФРГ во главе с Мерцем — опрос
- 10:20 15.04.2026
- Европа ускоряет работу над планом функционирования НАТО без США — WSJ
- 10:05 15.04.2026
- США перехватили восемь танкеров, пытавшихся пройти через блокаду, утверждает WSJ
- 10:00 15.04.2026
- Мужчина извлечен из-под завалов после ЧП на пороховом заводе в Казани, он погиб
- 09:32 15.04.2026
- Трамп заявил, что НАТО не помогла США и не станет делать этого в будущем
- 09:20 15.04.2026
- Мировая экономика может уйти в рецессию, если война с Ираном будет идти и летом — МВФ
- 09:05 15.04.2026
- РФ и КНР должны укреплять взаимодействие для защиты глобального Юга — Си Цзиньпин
- 09:00 15.04.2026
- Над регионами России за ночь сбито 85 украинских БПЛА
- 21:30 14.04.2026
- Уолц рассказал, чем займутся США после решения проблемы на Ближнем Востоке
