0
0
116
НОВОСТИ

Венгрия пока не может отказаться от российской нефти — Мадьяр

10:32 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение, и Будапешт надеется, что Украина возобновит его работу, как и обещала, в конце апреля. Об этом заявил Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей 12 апреля на парламентских выборах.

«Это очень важно, и Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказаться. Если бы она захотела сейчас это сделать, то с географической точки зрения это было бы совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», — сказал он о поставках по нефтепроводу «Дружба», выступая в эфире радиостанции Kossuth.

Отвечая на вопрос, успел ли он поговорить об этом с Владимиром Зеленским, Мадьяр сообщил, что пока этого не делал. «Я еще не стал премьер-министром. У премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право поговорить с ним», — сказал лидер «Тисы». Ожидается, что он будет избран главой правительства Венгрии на первом заседании парламента нового созыва в начале мая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

Возврат к списку