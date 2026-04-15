Ирану придется сократить добычу нефти через 16 дней, если США не снимут блокаду — FT
11:05 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ирану придется начать существенно сокращать добычу нефти примерно через две недели, если из-за морской блокады США будет нарушен его экспорт и хранилища заполнятся. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
Согласно данным французской экологической организации Kayrros, которая, используя в том числе спутниковые снимки, занимается мониторингом нефтяных резервов, хранилища нефти в Иране заполнены на 51%, пишет издание. Как отмечает газета, страна экспортирует около 1,8 млн баррелей в день. Через 16 дней добычи уровень заполненности хранилищ превысит рекордный показатель в 92 млн баррелей во время пандемии, указывает газета.
По словам руководителя отдела геополитического анализа консалтинговой компании Energy Aspects Ричарда Бронза, на которого ссылается FT, в Персидский залив за последние дни зашли танкеры, что позволит Ирану загрузить и хранить нефть на них. Во время конфликта с США Тегеран ежедневно загружал один или два супертанкера в сутки, каждый из которых способен перевозить по 2 млн баррелей в день. Исламская республика добывает 3,6 млн баррелей в день, половина этого объема идет на внутренний рынок.
Центральное командование ВС США ранее сообщило, что 13 апреля начнет морскую блокаду Ирана в Ормузском проливе. Американские военные намерены блокировать движение всех судов, которые направляются к портам исламской республики, а также пытаются отойти от ее берегов.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать