Почти 80% немцев недовольны работой правительства ФРГ во главе с Мерцем — опрос

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 80% жителей Германии недовольны работой правительства ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov, которые опубликовало агентство DPA.

По его данным, 79% респондентов заявили, что не удовлетворены деятельностью коалиции в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ. Для сравнения, в июне 2025 года этот показатель составлял 55%. Особенно заметен перелом в настроениях среди избирателей ХДС/ХСС: если в марте правительством были довольны 48% из них, то в апреле — лишь 34%.

Что касается рейтинга политических партий ФРГ, то со значительным отрывом лидирует «Альтернатива для Германии» (АдГ), опережая консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на 4 процентных пункта (п. п.). Так, АдГ заручилась поддержкой 27% опрошенных. Это на 1 п. п. больше, чем месяцем ранее. В то же время правящие коалиционные партии несут значительные потери.

Блок ХДС/ХСС потерял 3 п. п. и набирает 23%. Это самый низкий показатель консерваторов в опросах YouGov с декабря 2021 года. СДПГ получает 13% (минус 1 п. п.). «Зеленые» и Левая партия прибавили по 1 п. п. и получили 14% и 10% соответственно. Свободная демократическая партия и BSW (ранее «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») набирают по 4% и, таким образом, по-прежнему не проходят в Бундестаг.