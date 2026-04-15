Почти 80% немцев недовольны работой правительства ФРГ во главе с Мерцем — опрос
11:00 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 80% жителей Германии недовольны работой правительства ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov, которые опубликовало агентство DPA.
По его данным, 79% респондентов заявили, что не удовлетворены деятельностью коалиции в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ. Для сравнения, в июне 2025 года этот показатель составлял 55%. Особенно заметен перелом в настроениях среди избирателей ХДС/ХСС: если в марте правительством были довольны 48% из них, то в апреле — лишь 34%.
Что касается рейтинга политических партий ФРГ, то со значительным отрывом лидирует «Альтернатива для Германии» (АдГ), опережая консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на 4 процентных пункта (п. п.). Так, АдГ заручилась поддержкой 27% опрошенных. Это на 1 п. п. больше, чем месяцем ранее. В то же время правящие коалиционные партии несут значительные потери.
Блок ХДС/ХСС потерял 3 п. п. и набирает 23%. Это самый низкий показатель консерваторов в опросах YouGov с декабря 2021 года. СДПГ получает 13% (минус 1 п. п.). «Зеленые» и Левая партия прибавили по 1 п. п. и получили 14% и 10% соответственно. Свободная демократическая партия и BSW (ранее «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») набирают по 4% и, таким образом, по-прежнему не проходят в Бундестаг.
НОВОСТИ
- 11:05 15.04.2026
- Ирану придется сократить добычу нефти через 16 дней, если США не снимут блокаду — FT
- 10:32 15.04.2026
- Венгрия пока не может отказаться от российской нефти — Мадьяр
- 10:20 15.04.2026
- Европа ускоряет работу над планом функционирования НАТО без США — WSJ
- 10:05 15.04.2026
- США перехватили восемь танкеров, пытавшихся пройти через блокаду, утверждает WSJ
- 10:00 15.04.2026
- Мужчина извлечен из-под завалов после ЧП на пороховом заводе в Казани, он погиб
- 09:32 15.04.2026
- Трамп заявил, что НАТО не помогла США и не станет делать этого в будущем
- 09:20 15.04.2026
- Мировая экономика может уйти в рецессию, если война с Ираном будет идти и летом — МВФ
- 09:05 15.04.2026
- РФ и КНР должны укреплять взаимодействие для защиты глобального Юга — Си Цзиньпин
- 09:00 15.04.2026
- Над регионами России за ночь сбито 85 украинских БПЛА
- 21:30 14.04.2026
- Уолц рассказал, чем займутся США после решения проблемы на Ближнем Востоке
