Собянин: В городских кружках и секциях занимаются более 1,5 млн детей

11:21 15.04.2026

В Москве у юных горожан есть много возможностей для занятий в кружках и секциях. По словам мэра Сергея Собянина, в них ходят 89% московских детей, что составляет более 1,5 млн человек.

Как отметил глава города, во всех школах действуют спортивные клубы, открыты сотни школьных театров и театральных объединений. У горожан популярны IT-кружки и секции, где можно изучать робототехнику, 3D-моделирование, программирование, компьютерную инженерию, создавать мобильные приложения. Также есть естественно-научные кружки по ботанике, зоологии, экологии и биологии. Их участники занимаются исследованиями и разработкой проектов по улучшению городской среды.

При этом московские школьники и студенты активно участвуют в волонтерском движении, сегодня в нем состоит более 106 тыс. молодых горожан.

Также проводятся и патриотические мероприятия, в которых участвовали в 2025 году 912 тыс. школьников и студентов колледжей. Школы и колледжи столицы обеспечивают уход за более чем 1000 воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн.

