Число причастных к терроризму и экстремизму подростков в 2025 году выросло вдвое — Гуцан

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор России Александр Гуцан сообщил о двукратном росте в прошлом году количества несовершеннолетних, вовлеченных в терроризм и экстремизм.

«За прошедший год общее число несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, возросло вдвое. Соответственно, в большинстве случаев их вербовка проводилась дистанционно с использованием сети Интернет», — сообщил генпрокурор, выступая в Совете Федерации.