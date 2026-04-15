Иран выступает за диалог, но не потерпит попыток навязать ему капитуляцию — президент
12:05 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран выступает исключительно за диалог и построение конструктивных отношений с другими странами, но не потерпит их попыток навязать ему свою волю. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
«Иран не стремится к войне и нестабильности и всегда выступает исключительно за диалог и конструктивное взаимодействие с различными странами. Однако любая попытка навязать [исламской республике] свою волю или заставить ее капитулировать обречена на провал. Иранский народ никогда не согласится с таким подходом», — приводятся слова Пезешкиана в его телеграм-канале.
