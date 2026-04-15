Российские сервисы частично ограничивают работу при включенном VPN

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Различные российские сервисы частично перестают работать при установленном соединении через VPN, проверил корреспондент ТАСС.

В приложении МТС уведомление гласит: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». Ozon ограничивает доступ и рекомендует «отключить VPN, если он используется». «Яндекс Лавка» предупреждает, что «из-за VPN могут быть ошибки». В приложении «VK Видео» при входе говорится, что «без VPN лучше».

При этом в приложениях, например, «Яндекс Go» и Т-банка подобных всплывающих уведомлений сразу замечено не было.

«Мы проинформировали пользователей Wildberries, что при использовании VPN работа мобильного приложения может быть затруднена», — рассказали ТАСС в пресс-службе Wildberries и Russ (РВБ).

Ранее источник сообщал ТАСС о том, что Минцифры РФ попросило крупные российские интернет-площадки ограничить доступ на их платформы пользователям с включенными VPN, 30 марта министерство провело совещание с руководителями компаний. С 15 апреля сервисам рекомендовано блокировать VPN-трафик. «В противном случае компаниям пригрозили исключением из белых списков, если они в них есть, и другими санкциями», — сказал собеседник агентства.