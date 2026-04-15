Британия поставит Украине рекордные 120 тыс. беспилотников

13:00 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания поставит Украине в этом году 120 тыс. беспилотных устройств. Об этом говорится в заявлении, распространенном правительством Соединенного Королевства.

«Новый пакет, крупнейший в своем роде из когда-либо поставленных Великобританией, будет включать тысячи ударных беспилотников большой дальности, разведывательные и наблюдательные дроны, логистические беспилотники, а также морские средства, все они уже прошли боевую проверку на линии фронта на Украине», — отмечается в коммюнике. Как пояснили в Лондоне, поставки новых беспилотников уже начались в этом месяце.

В правительстве Великобритании подчеркнули, что производство этого вооружения на расположенных в королевстве предприятиях Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics поможет создать новые рабочие места.

Как отмечается, расходы на производство БПЛА заложены в пакет помощи Украине на этот год в размере 3 млрд фунтов стерлингов ($4 млрд).

