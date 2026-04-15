Президент Финляндии уверен, что Канада может стать частью Евросоюза

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что Канада может стать часть Европейского союза. Об этом он заявил канадскому телеканалу СВС.

«Я могу себе представить более крупный ЕС, но будет ли его частью Канада или нет, решать Канаде», — сказал Стубб. По его мнению, интеграция североамериканской страны в Евросоюз была бы возможна, так как исповедуемые ею ценности близки европейцам.

Стубб во вторник находился в Оттаве, где провел встречу с канадским премьер-министром Марком Карни.

В июне прошлого года Карни заявлял, что власти Канады не намерены рассматривать вопрос вступления страны в Европейский союз.