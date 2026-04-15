НОВОСТИ

Президент Финляндии уверен, что Канада может стать частью Евросоюза

13:12 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что Канада может стать часть Европейского союза. Об этом он заявил канадскому телеканалу СВС.

«Я могу себе представить более крупный ЕС, но будет ли его частью Канада или нет, решать Канаде», — сказал Стубб. По его мнению, интеграция североамериканской страны в Евросоюз была бы возможна, так как исповедуемые ею ценности близки европейцам.

Стубб во вторник находился в Оттаве, где провел встречу с канадским премьер-министром Марком Карни.

В июне прошлого года Карни заявлял, что власти Канады не намерены рассматривать вопрос вступления страны в Европейский союз.

НОВОСТИ

14:00 15.04.2026
ВС РФ взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области
0
59
13:32 15.04.2026
Никаких запретов на VPN в РФ нет — Песков
0
122
13:00 15.04.2026
Британия поставит Украине рекордные 120 тыс. беспилотников
0
193
12:32 15.04.2026
Российские сервисы частично ограничивают работу при включенном VPN
0
236
12:20 15.04.2026
Кредит для Украины на 90 млрд евро вряд ли изменит ход военных действий — EUobserver
0
249
12:05 15.04.2026
Иран выступает за диалог, но не потерпит попыток навязать ему капитуляцию — президент
0
258
12:00 15.04.2026
Число причастных к терроризму и экстремизму подростков в 2025 году выросло вдвое — Гуцан
0
236
11:32 15.04.2026
С чиновников в 2025 году взыскали втрое больше имущества — на 1,6 трлн рублей
0
296
11:21 15.04.2026
Собянин: В городских кружках и секциях занимаются более 1,5 млн детей
0
242
11:20 15.04.2026
Генпрокурор РФ предложил запретить госслужбу уволенным в связи с утратой доверия
0
278

