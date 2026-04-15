Никаких запретов на VPN в РФ нет — Песков

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не вводила ответственности за использование VPN-сервисов, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что у него нет информации о планах по запрету таких сервисов.

«Нет, вы знаете, что сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет. Но рекомендую вам обращаться с этими вопросами в министерство связи и в Роскомнадзор», — ответил на вопрос, не планируется ли в ближайшее время введение дополнительных ограничений на VPN.