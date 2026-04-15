Никаких запретов на VPN в РФ нет — Песков

13:32 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не вводила ответственности за использование VPN-сервисов, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что у него нет информации о планах по запрету таких сервисов.

«Нет, вы знаете, что сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет. Но рекомендую вам обращаться с этими вопросами в министерство связи и в Роскомнадзор», — ответил на вопрос, не планируется ли в ближайшее время введение дополнительных ограничений на VPN.

НОВОСТИ

14:00 15.04.2026
ВС РФ взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области
0
59
13:12 15.04.2026
Президент Финляндии уверен, что Канада может стать частью Евросоюза
0
150
13:00 15.04.2026
Британия поставит Украине рекордные 120 тыс. беспилотников
0
193
12:32 15.04.2026
Российские сервисы частично ограничивают работу при включенном VPN
0
236
12:20 15.04.2026
Кредит для Украины на 90 млрд евро вряд ли изменит ход военных действий — EUobserver
0
249
12:05 15.04.2026
Иран выступает за диалог, но не потерпит попыток навязать ему капитуляцию — президент
0
258
12:00 15.04.2026
Число причастных к терроризму и экстремизму подростков в 2025 году выросло вдвое — Гуцан
0
236
11:32 15.04.2026
С чиновников в 2025 году взыскали втрое больше имущества — на 1,6 трлн рублей
0
296
11:21 15.04.2026
Собянин: В городских кружках и секциях занимаются более 1,5 млн детей
0
242
11:20 15.04.2026
Генпрокурор РФ предложил запретить госслужбу уволенным в связи с утратой доверия
0
278

Возврат к списку