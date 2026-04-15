ВС РФ взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области
14:00 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области», — сообщили в военном ведомстве.
