14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 145 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север» составили до 175 военнослужащих, «Запад» — до 180, «Южная» — свыше 210, «Центр» — более 300, «Восток» — более 240, «Днепр» — до 40 военнослужащих.