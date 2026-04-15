14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий погиб в Стерлитамаке в результате атаки БПЛА, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«В результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — написал он в своем телеграм-канале.