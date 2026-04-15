0
0
130
НОВОСТИ

На Бали создали патрульную группу для наблюдения за иностранцами

16:12 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иммиграционные власти Индонезии создали специальную патрульную группу для наблюдения за иностранными гражданами на территории провинции Бали. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на индонезийское управление иммиграции.

«Создание патрульной группы — это конкретный шаг по поддержанию стабильности и безопасности на Бали. Мы понимаем стратегическое значение региона, поэтому контроль за присутствием и деятельностью иностранцев является необходимостью», — заявил представитель ведомства. Он отметил, что подразделение будет заниматься ранним выявлением, предотвращением и пресечением возможных нарушений законодательства. 

«Мы не закрываемся от иностранных граждан. Наша политика заключается в том, чтобы приветствовать тех, кто приносит пользу обществу, и отказывать [во въезде в страну] тем, кто нарушает порядок и безопасность», — добавили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку