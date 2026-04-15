Четыре человека погибли, 20 ранены в результате стрельбы в школе в Турции

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере четыре человека погибли, 20 получили ранения в результате стрельбы в средней школе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Об этом сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюер в эфире телеканала TRT Haber.

«К сожалению, у нас четверо погибших — один преподаватель и трое учеников. 20 человек получили ранения», — сказал глава региона.