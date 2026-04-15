В марте СберСити занял первое место по продажам квартир в старой Москве
16:30 15.04.2026
|Фото предоставлено пресс-службой СберСити
Помимо СберСити в тройку лидеров также вошли: на втором месте Остров (Донстрой) с 66 ДДУ (+22% м/м), замыкает мартовскую тройку Родина Переделкино (ГК Родина) с 61 ДДУ (+369% м/м). Спрос на первичное жильё в старой Москве в марте остался стабильным: по итогам месяца зарегистрировано около 2,9 тыс. сделок — примерно на уровне февраля. При этом структура спроса изменилась. Доля ипотечных сделок неожиданно снизилась до 47%, что может говорить о более сдержанном кредитном спросе и росте доли покупателей с собственными средствами.
СберСити — это новый жилой и деловой район на западе Москвы, в Рублево-Архангельском — одном из самых экологически чистых и престижных районов столицы. Смарт-район СберСити — первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования. Здесь внедряются решения в области энергоснабжения, вакуумного мусороудаления, тестирования зелёных технологий, а в дальнейшем — системы искусственного интеллекта для управления домами и городской инфраструктурой.
Строительство проекта началось в 2021 году, заселение первых корпусов — с лета 2024-го. Общая площадь территории — 461 га, из них более 2,5 млн кв. м жилья и около 833 тыс. кв. м офисных пространств. Будет построено 7 школ, 13 детских садов и 2 поликлиники. В СберСити будут жить 65 тыс. человек и работать 70 тыс. Развитием территории занимается АО "СберСити", входящее в экосистему Сбера.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать