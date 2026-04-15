Фото предоставлено пресс-службой СберСити

В марте СберСити занял первое место по продажам квартир в старой Москве. По данным «Пульса Продаж Новостроек» — независимого онлайн-сервис для точного и удобного анализа рынка, в СберСити было зарегистрировано 106 договоров долевого участия (ДДУ), что на 165% больше, чем в предыдущем месяце. Главным драйвером продаж в новом смарт-районе столицы эксперты называют выход нового квартала В16, который состоит из 9 корпусов и включает 608 квартир, а также собственный двор-парк площадью порядка 2 га.

Помимо СберСити в тройку лидеров также вошли: на втором месте Остров (Донстрой) с 66 ДДУ (+22% м/м), замыкает мартовскую тройку Родина Переделкино (ГК Родина) с 61 ДДУ (+369% м/м). Спрос на первичное жильё в старой Москве в марте остался стабильным: по итогам месяца зарегистрировано около 2,9 тыс. сделок — примерно на уровне февраля. При этом структура спроса изменилась. Доля ипотечных сделок неожиданно снизилась до 47%, что может говорить о более сдержанном кредитном спросе и росте доли покупателей с собственными средствами.

СберСити — это новый жилой и деловой район на западе Москвы, в Рублево-Архангельском — одном из самых экологически чистых и престижных районов столицы. Смарт-район СберСити — первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования. Здесь внедряются решения в области энергоснабжения, вакуумного мусороудаления, тестирования зелёных технологий, а в дальнейшем — системы искусственного интеллекта для управления домами и городской инфраструктурой.

Строительство проекта началось в 2021 году, заселение первых корпусов — с лета 2024-го. Общая площадь территории — 461 га, из них более 2,5 млн кв. м жилья и около 833 тыс. кв. м офисных пространств. Будет построено 7 школ, 13 детских садов и 2 поликлиники. В СберСити будут жить 65 тыс. человек и работать 70 тыс. Развитием территории занимается АО "СберСити", входящее в экосистему Сбера.