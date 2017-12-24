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Кириенко назвал абсолютной чушью слухи, что он может возглавить штаб Путина

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13:32 21.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал абсолютной чушью слухи о том, что он может возглавить предвыборный штаб Владимира Путина.

"Это абсолютная чушь, такого мнения не было, это кто-то придумал", - сказал он, подчеркнув, что это "не обсуждается".

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