Кириенко назвал абсолютной чушью слухи, что он может возглавить штаб Путина

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал абсолютной чушью слухи о том, что он может возглавить предвыборный штаб Владимира Путина.

"Это абсолютная чушь, такого мнения не было, это кто-то придумал", - сказал он, подчеркнув, что это "не обсуждается".