Обстрелами со стороны ВСУ в Ясиноватой повреждены детский сад и 10 жилых домов – МЧС ДНР
07:24 22.12.2017
Детский сад, десять жилых домов и восемь автомобилей повреждены в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. «В Ясиноватой в результате ночных обстрелов повреждены детский сад «Золотой ключик», десять жилых домов, в которых повреждено почти 190 окон. Кроме того, осколками повреждены восемь легковых автомобилей», — отметили в пресс-службе. По данным спасательного ведомства, в ходе обстрелов были ранены трое мирных жителей. Сотрудникам МЧС ДНР были эвакуированы 39 человек. Напомним, что вечером украинские силовики открыли массированный огонь по Ясиноватой. В результате есть жертвы и раненые среди мирного населения. «Донбасс сегодня»
Новости
- 21:00 23.12.2017
- Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
- 20:30 23.12.2017
- В Польше назначат министра по борьбе со смогом
- 20:00 23.12.2017
- Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
- 19:30 23.12.2017
- Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
- 19:00 23.12.2017
- Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
- 18:30 23.12.2017
- Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента
- 18:00 23.12.2017
- "Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
- 17:30 23.12.2017
- Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
- 17:00 23.12.2017
- Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
- 16:30 23.12.2017
- В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать