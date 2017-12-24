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Обстрелами со стороны ВСУ в Ясиноватой повреждены детский сад и 10 жилых домов – МЧС ДНР

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07:24 22.12.2017

Детский сад, десять жилых домов и восемь автомобилей повреждены в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. «В Ясиноватой в результате ночных обстрелов повреждены детский сад «Золотой ключик», десять жилых домов, в которых повреждено почти 190 окон. Кроме того, осколками повреждены восемь легковых автомобилей», — отметили в пресс-службе. По данным спасательного ведомства, в ходе обстрелов были ранены трое мирных жителей. Сотрудникам МЧС ДНР были эвакуированы 39 человек. Напомним, что вечером украинские силовики открыли массированный огонь по Ясиноватой. В результате есть жертвы и раненые среди мирного населения. «Донбасс сегодня»

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