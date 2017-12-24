В Турции массово увольняют госслужащих

09:59 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции уволили более 2,7 тысяч сотрудников различных министерств и ведомств. Об этом говорится в правительственном указе, опубликованном в воскресенье в официальном вестнике "Ресми газете".

Согласно указу, имеющему силу закона, уволено в частности 637 военнослужащих, более 400 сотрудников Главного управления жандармерии, 341 работник Управления по делам религии.

"Указ, имеющий силу закона" - это правительственное постановление, которое в условиях действующего режима ЧП в Турции кабмин не обязан направлять для одобрения в парламент. Оно вступает в силу сразу после подписания его членами правительства и президентом и публикации в "Ресми газете".