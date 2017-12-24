Кандидат от "Коммунистов России" хочет вернуть смертную казнь
16:13 24.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в случае избрания президентом РФ намерен ввести смертную казнь для совершивших особо тяжкие преступления, в том числе коррупционной направленности. Об этом он сообщил в воскресенье журналистам перед подачей в ЦИК РФ документов, необходимых для выдвижения в президенты.
"Это введение смертной казни за особо тяжкие преступления, за крупные преступления коррупционные", - озвучил Сурайкин один из пунктов своей предвыборной программы.
В настоящее время в России действует мораторий на смертную казнь.
Кроме того, в программе Сурайкина - национализация крупных нефтедобывающих предприятий и масштабная социальная программа, включающая резкое увеличение пенсий и зарплат. Он также выступает за создание "правительства народного доверия из сторонников социалистических и коммунистических идей".
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