Путин принял отставку губернатора Воронежской области

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Воронежской области".

"В связи с заявлением губернатора Воронежской области Гордеева А.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию".

"Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области", - говорится в указе.