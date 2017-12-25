Путин принял отставку губернатора Воронежской области
14:32 25.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Воронежской области".
"В связи с заявлением губернатора Воронежской области Гордеева А.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию".
"Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области", - говорится в указе.
Новости
- 20:00 25.12.2017
- Источник: Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС
- 19:20 25.12.2017
- ЦИК отказал Полонскому в регистрации на выборах президента
- 18:40 25.12.2017
- Голикова: С начала 2017 года выявлено 6,5 тыс. финансовых нарушений на 1,9 трлн рублей
- 18:00 25.12.2017
- ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ из-за судимости
- 17:32 25.12.2017
- Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"
- 17:12 25.12.2017
- Россия попросила Францию разрешить Сулейману Керимову вернуться в РФ
- 17:00 25.12.2017
- "Мострансавто": Въехавший в переход на "Славянском бульваре" водитель находится в шоковом состоянии
- 16:32 25.12.2017
- В Казани автобус въехал в мечеть
- 16:12 25.12.2017
- Ливанский таксист объяснил, почему изнасиловал и убил сотрудницу британского посольства
- 16:00 25.12.2017
- Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать