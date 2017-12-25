В "Останкино" открыли мемориальную доску в память о журналистах, погибших при крушении Ту-154

14:35 Источник: НГ-Online

Фото пресс-службы Первого канала

На церемонии открытия мемориала выступили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, руководитель дирекции информационных программ Кирилл Клейменов, гендиректор НТВ Алексей Земский, президент холдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, а также первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов.

Ровно год назад над Черным морем потерпел крушение самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека. Все они погибли, в том числе девять журналистов федеральных каналов: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов съемочная группа «Первого канала»); журналист Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский (съемочная группа телеканала «Звезда»); корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов съемочная группа НТВ).

Эрнст и Клейменов сняли полотно с мемориальной доски и все присутствующие увидели, что на ней, выполненной в виде обшивки самолета среди морских волн, выгравированы имена девяти погибших и надпись: "В объятую войной Сирию наши ребята собирались всего на день. Оказалось, что навсегда. Мы вас помним...".

Родственники и коллеги погибших засыпали мемориал красными розами, а Алексей Пиманов пожелал «…нам всем, чтоб это была последняя доска на этом месте».