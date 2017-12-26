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Глава МИД ФРГ: Турция и Украина не войдут в ЕС в ближайшие годы

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08:47 26.12.2017

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что не может представить, что Украина и Турция смогут войти в ЕС в ближайшие годы. Об этом он рассказал в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung. По его словам, ЕС необходимо искать «альтернативные формы более тесного сотрудничества» с данными странами. В качестве примера он привёл Великобританию, которая намерена покинуть объединение, но сохранит близкие отношения с Евросоюзом. Он также добавил, что взаимоотношения с Турцией могут привести к «более тесной форме таможенного союза». RT

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