Телеканалу ТНТ предложили извиниться перед буддистами
10:32 26.12.2017 Источник: РОСБАЛТ
Заместитель постоянного представителя республики Калмыкия при президенте России Баатр Лиджиев направил телеканалу ТНТ просьбу удалить эпизод из сериала «Улица» и извиниться перед буддистами. Об этом он заявил РИА Калмыкия.
«Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя на грани допустимого, оскверняя святыню. Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство», — пишет Лиджиев.
11 декабря, как сообщалось, в здание ТНТ зашли агрессивно настроенные выходцы с Кавказа и попытались прорваться в редакцию. Они требовали извинений за шутку об сотруднице экскорта — девушке из Ингушетии. Кавказцы разошлись, лишь когда к каналу приехали два автобуса с бойцами ОМОН. Никто из конфликтеров задержан не был.
После этого директор проекта ездил к постпреду главы Ингушетии извиняться, а по ТНТ стали крутить ролик, где извинения приносят звезды проекта Comedy. Росбалт
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