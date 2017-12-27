Россия сократит число аэродромов, доступных самолетам-наблюдателям США
09:00 27.12.2017 Источник: Известия
Россия с 1 января 2018 года сократит число аэродромов, доступных самолетам-наблюдателям США по договору об открытом небе. Об этом сообщается со ссылкой на военно-дипломатические источники.
Отмечается, что подобные действия являются ответом на меры США против России, в частности из-за решения закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.
«Число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено. Речь идёт о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», –– сказал источник агентства.
В сентябре американские СМИ сообщили, что Белый дом намерен с начала 2018 года ввести ограничения на полеты российских военных самолетов над США в рамках договора по открытому небу. При этом власти США называют это ответом, на ограничение полетов над Калининградом.
Россия пояснила, что ограничила дальность наблюдательных полетов НАТО, так как они мешали работе аэропорта «Храброво» в Калининграде.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Известия
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