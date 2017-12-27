Почти 400 академиков пожаловались Путину на реформу РАН
10:20 27.12.2017 Источник: РБК
Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), а также ряд ученых написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором рассказали о проблемах в академии из-за недавно проведенной реформы, пожаловались на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии», а также заявили о том, что «стиль и методы работы Федерального агентства научных организаций» мешают научной деятельности. Обращение подписали 397 человек, в том числе лингвист Андрей Зализняк, который умер 24 декабря. Текст письма опубликовала газета «Коммерсантъ».
В обращении говорится, что сложившаяся в стране система управления научными институтами пытается навязать ученым «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений».
Авторы письма попросили президента проявить свою «политическую волю» и изменить юридический статус РАН. Они также отметили, что академии необходимо вернуть научные институты, которые в настоящее время подчиняются ФАНО. РБК
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