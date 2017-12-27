В Россию со стороны Финляндии через границу прорвался микроавтобус

12:20

Микроавтобус с неизвестными прорвался через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии. Об этом сообщает fontanka.fi со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

В два часа ночи 27 декабря водитель микроавтобуса под угрозой пистолета вышвырнул из принадлежащего ему автомобиля сотрудника таможни, затем сбил шлагбаум и двинулся в сторону России. Такую реакцию якобы вызвала просьба таможенника проехать в зону углубленного досмотра, в том числе для прохождения рентгена.

По другой информации, оружия у водителя не было, однако он применил силу к сотруднику таможни. Об этом сообщило издание "47news".

В машине, по некоторым данным, находилось два брата. Один из них имеет финский паспорт, другой - гражданин России. Оба - бизнесмены. ptzgovorit.ru