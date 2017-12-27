В Россию со стороны Финляндии через границу прорвался микроавтобус
12:20 27.12.2017
Микроавтобус с неизвестными прорвался через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии. Об этом сообщает fontanka.fi со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.
В два часа ночи 27 декабря водитель микроавтобуса под угрозой пистолета вышвырнул из принадлежащего ему автомобиля сотрудника таможни, затем сбил шлагбаум и двинулся в сторону России. Такую реакцию якобы вызвала просьба таможенника проехать в зону углубленного досмотра, в том числе для прохождения рентгена.
По другой информации, оружия у водителя не было, однако он применил силу к сотруднику таможни. Об этом сообщило издание "47news".
В машине, по некоторым данным, находилось два брата. Один из них имеет финский паспорт, другой - гражданин России. Оба - бизнесмены. ptzgovorit.ru
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