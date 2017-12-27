В Японии оправдали сектантку, обвиняемую в покушении на губернатора Токио

13:05 Источник: РОСБАЛТ

Бывшую активистку экстремистской религиозной организации «Аум Синрике» Наоко Кикути окончательно признали невиновной по делу о покушении на губернатора Токио, передает телеканал NHK.

Верховный суд Японии отклонил апелляцию прокуратуры на решение суда промежуточной инстанции, который ранее уже заявлял о невиновности обвиняемой. Суд первой инстанции ранее приговорил Кикути к пяти годам тюремного заключения.

Это стало первым в Японии случаем оправдательного приговора в отношении арестованного активиста «Аум Синрике» (признана террористической организацией в РФ).

Обвинение утверждало, что 43-летняя бывшая сектантка в апреле 1995 года участвовала в перевозке взрывчатки для убийства губернатора Токио. Кикути была арестована в 2012 году после того, как 17 лет скрывалась от полиции. Росбалт