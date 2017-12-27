ЦИК принял у Путина документы для выдвижения на выборы президента РФ
14:00 27.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центризбирком России в среду принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборы главы государства.
Документы у Путина принимали сотрудники рабочей группы ЦИК по приему документов во главе с членом комиссии Александром Клюкиным. По завершению процедуры стороны подписали протокол о приеме документов. Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.
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