ЦИК принял у Путина документы для выдвижения на выборы президента РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России в среду принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборы главы государства.

Документы у Путина принимали сотрудники рабочей группы ЦИК по приему документов во главе с членом комиссии Александром Клюкиным. По завершению процедуры стороны подписали протокол о приеме документов. Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.