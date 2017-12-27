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Суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

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19:15 27.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ зарегистрировал иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.

"Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ России", - сказал он. В течение трех дней суд должен решить, принять иск или отказать в его рассмотрении.

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