Суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ зарегистрировал иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.

"Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ России", - сказал он. В течение трех дней суд должен решить, принять иск или отказать в его рассмотрении.