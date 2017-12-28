В Нью-Йорке удаляют указатели бомбоубежищ
12:05 28.12.2017 Источник: Эхо Москвы
В Нью-Йорке начали удалять указатели бомбоубежищ. Тысячи табличек были размещены на зданиях во времена холодной войны. Как пишет Рейтер, власти рассматривают вероятность нанесения ядерного удара по городу маловероятным. Ранее была прекращена программа, которая занималась поддержкой функциональности подобных убежищ. Эхо Москвы
Новости
- 20:35 28.12.2017
- Итальянский президент распустил парламент
- 20:24 28.12.2017
- Лавров пошутил о том, в какие выборы за рубежом вмешивалась Россия
- 19:24 28.12.2017
- Дом в Екатеринбурге, где взорвался газ, может обрушиться
- 18:38 28.12.2017
- Со спутником "Ангосат" восстановили связь
- 17:40 28.12.2017
- При проверке роста цен на продукты перед Новым годом крупных нарушений не обнаружено
- 17:12 28.12.2017
- РФ уведомила США об ограничениях по Договору по открытому небу
- 17:00 28.12.2017
- В Москве задержан Илья Яшин
- 16:32 28.12.2017
- Путин может официально начать предвыборную агитацию
- 16:12 28.12.2017
- Экс-директор "Меньшевика" не признает вину в убийстве, считает свои действия самообороной
- 16:00 28.12.2017
- За чертой бедности в России проживает 13% населения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать