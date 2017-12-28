В Нью-Йорке удаляют указатели бомбоубежищ

12:05 Источник: Эхо Москвы

В Нью-Йорке начали удалять указатели бомбоубежищ. Тысячи табличек были размещены на зданиях во времена холодной войны. Как пишет Рейтер, власти рассматривают вероятность нанесения ядерного удара по городу маловероятным. Ранее была прекращена программа, которая занималась поддержкой функциональности подобных убежищ. Эхо Москвы