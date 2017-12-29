Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 руб. в месяц»,— говорится в документе на портале правовой информации.

Согласно закону, с начала года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума (9 489 руб.), а с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ. Сведения о величине прожиточного минимума будут публиковаться ежеквартально. Коммерсантъ