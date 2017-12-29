План осеннего призыва в России выполнен в полном объеме
09:32 29.12.2017 Источник: REGNUM
План осеннего призыва в войска и на флот России в ходе осенней кампании 2017 года выполнен в полном объеме, пишет 29 декабря газета «Красная звезда» со ссылкой на первого замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.
«В Вооружённые Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тысячи человек», — сказал Бурдинский.
Он добавил, что 2,4 тысячи человек в общем числе призывников составляют жители Крыма и что их призыв проводится уже третий год.
Призывная кампания в России началась 1 октября и завершится 31 декабря. Однако основные мероприятия уже завершены, поэтому новобранцы встретят Новый год в большой, дружной, армейской семье, пояснил генерал.
На сборных пунктах призывников обеспечили повседневной зимней формой одежды, в зависимости от родов войск и другими необходимыми вещами, а при следовании в воинские части — рационами питания на весь путь.
Как сообщалось ранее, в ноябре Минобороны РФ открыло горячую линию для призывников. Офицеры Генштаба ВС РФ смогут предоставить призывникам и их родственникам полную информацию по всем вопросам призыва на военную службу. ИА REGNUM
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