План осеннего призыва в России выполнен в полном объеме

09:32 Источник: REGNUM

План осеннего призыва в войска и на флот России в ходе осенней кампании 2017 года выполнен в полном объеме, пишет 29 декабря газета «Красная звезда» со ссылкой на первого замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

«В Вооружённые Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тысячи человек», — сказал Бурдинский.

Он добавил, что 2,4 тысячи человек в общем числе призывников составляют жители Крыма и что их призыв проводится уже третий год.

Призывная кампания в России началась 1 октября и завершится 31 декабря. Однако основные мероприятия уже завершены, поэтому новобранцы встретят Новый год в большой, дружной, армейской семье, пояснил генерал.

На сборных пунктах призывников обеспечили повседневной зимней формой одежды, в зависимости от родов войск и другими необходимыми вещами, а при следовании в воинские части — рационами питания на весь путь.

Как сообщалось ранее, в ноябре Минобороны РФ открыло горячую линию для призывников. Офицеры Генштаба ВС РФ смогут предоставить призывникам и их родственникам полную информацию по всем вопросам призыва на военную службу. ИА REGNUM