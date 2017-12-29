Волкер объяснил решение о поставках летального оружия на Украину

16:12 Источник: Эхо Москвы

Приняв решение о поставках летального оружия в Украину, власти США сняли ограничения времен администрации Барака Обамы. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал специальный представитель США по украинскому кризису Курт Волкер.

«Это решение стало, на самом деле, снятием ограничений времен администрации Обамы. Президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США. У США установлены отношения в области обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию», — сказал он.

По словам К.Волкера, снятие этих ограничений позволяет относиться к Украине «как к любой другой стране».

Он отметил, что в период, когда у власти находилась администрация Б.Обамы, действовало «достаточно искусственное» разграничение летального оружия, которое не поставлялось в Украину, и нелетального оружия.

«Например, контрбатарейные радары, которые помогают наносить ответный удар по точкам, из которых раздается огонь – такое оружие считается налетальным. При этом снайперские винтовки, которые США разрешит теперь Украине покупать, считаются летальным оружием. И на самом деле, это ограничение в достаточной мере искусственное», — пояснил спецпредставитель.

К.Волкер подчеркнул, что решение о поставках было принято на самом высоком уровне правительства.