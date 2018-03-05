СМИ: Трамп собрался уволить дочь и зятя

21:45 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Членов семьи президента США Дональда Трампа - дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера могут снять с постов в Белом доме, передает «Росбалт» со ссылкой на издание Deadline.

Как сообщает СМИ, это решение принял сам Трамп, который, якобы, уже обратился за помощью к начальнику своего штаба Джону Келли. Издание передает, что у американского лидера есть возражение против политики, проводимой Кушнером.



