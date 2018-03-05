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Порошенко: Украина ликвидировала возникший дефицит газа

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12:00 03.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина нарастила поставки газа из стран Европы и смогла ликвидировать возникший накануне дефицит газа в энергетической системе. Об этом в субботу заявил журналистам президент страны Петр Порошенко.

"Сегодня на утро мы имеем увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, поставки из Словакии, Венгрии. Все весь дефицит [газа] по состоянию на 10 часов (11:00 мск), на 10:20 (11:20 мск) полностью покрыт", - заявил он.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик 2 марта заявил, что ситуация с дефицитом газа возникла из-за того, что Украина не возобновила импорт газа из РФ с марта, как это планировалось ранее. При этом чиновник обвинил в этом российскую сторону.

Компания "Нафтогаз Украины" обратилась в пятницу к гражданам Украины с призывом в течении ближайших дней экономить газ для отопления домов. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял ранее, что Украина испытывает дефицит природного газа в суточном объеме 10 млн кубометров из-за отсутствия поставок из РФ и вынуждена ввести экономный режим потребления.

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