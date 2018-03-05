Путин: Нужно сделать все, чтобы будущие поколения россиян были счастливы
15:00 03.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нужно добиться того, чтобы будущие поколения россиян были счастливы, тогда весь XXI век пройдет под знаком ярких побед России. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на митинге в свою поддержку в "Лужниках" в субботу.
Обращаясь к сторонникам, Путин отметил, что у них ясные, понятные и благородные цели. "Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы", - заявил президент, баллотирующийся на новый срок.
"Мы сделаем это, да?" - задал вопрос Путин и многотысячный стадион ответил: "Да!" Путин заключил, что в этом случае "ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед".
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комментарии(1)
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Андрей 15:40 03.03.2018
Надеюсь, многие помнят слоган Хрущева: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Среди советников Путина разве нет таких, которые этот лозунг забыли?. Подстава, однако, для Президента.
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