Путин: Нужно сделать все, чтобы будущие поколения россиян были счастливы

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нужно добиться того, чтобы будущие поколения россиян были счастливы, тогда весь XXI век пройдет под знаком ярких побед России. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на митинге в свою поддержку в "Лужниках" в субботу.

Обращаясь к сторонникам, Путин отметил, что у них ясные, понятные и благородные цели. "Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы", - заявил президент, баллотирующийся на новый срок.

"Мы сделаем это, да?" - задал вопрос Путин и многотысячный стадион ответил: "Да!" Путин заключил, что в этом случае "ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед".