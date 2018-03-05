На мартовские праздники погода готовит женщинам очередной "подарок"
13:11 04.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичные власти прогнозируют на 7 и 8 марта еще один аномальный снегопад, сообщает пресс- служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, в воскресенье и понедельник в городе выпадет до 17 сантиметров снега, что составляет порядка половины мартовской нормы - 34 сантиметра.
"Новый снегопад в Москве начнется вечером 7 марта и продлится весь день 8 марта. Синоптики прогнозируют, что два этих аномальных снегопада, один за другим, принесут около месячной нормы осадков", - сказал Бирюков.
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