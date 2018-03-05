На Украине нардепа Семенченко обвиняют в причастности к тяжким преступлениям
08:48 05.03.2018
Украинские правоохранители установили причастность нардепа и бывшего командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко к совершению ряда преступлений. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники в правоохранительные органы. «По нашим данным, речь идет о похищении и незаконном лишении свободы бывшего руководителя штаба батальона «Донбасс» Александра Калашника в сентябре 2015 года. Досудебным следствием установлено, что организатором данного преступления является Семенченко», — говорится в сообщении. Кроме того, полицейские выяснили, что народный депутат якобы стоит за рейдерским захватом и разбойным нападением в июле 2017 года в Кировоградской области. "Украина.ру"
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